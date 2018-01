Die Landesbank Baden-Württemberg will die ehemalige SachsenLB auflösen. Ähnliche Überlegungen gibt es offenbar für die Rheinland-Pfalz Bank. Mit der Auflösung endet für die LBBW das Kapitel Finanzkrise endgültig.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will die in der Finanzkrise übernommene ehemalige SachsenLB faktisch auflösen. Ein Sprecher der LBBW bestätigte am Freitag einen entsprechenden Medienbericht. Das Institut hatte sich mit US-Hypothekenkrediten ...

