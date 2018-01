The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2018



ISIN Name



CA03240P1080 ANACONDA MNG CORP.

CA68247P1045 ONE WORLD MINLS

US64066G1013 NEOTHETICS INC. DL-,0001

US68373L1098 OPGEN INC. DL-,01

US6840232036 ORAGENICS INC. NEW DL-,01