NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Monsanto sind am Freitag auf das höchste Niveau seit Anfang November 2017 gesprungen. Zuletzt stand ein Plus von 1,76 Prozent auf 120,95 US-Dollar zu Buche. Börsianer verwiesen auf Berichte, wonach sich die deutschen Konzerne BASF und Bayer sowie die Kartellwächter in den USA in der Endphase der Verhandlungen über eine Übernahme des Agrarkonzerns durch Bayer befänden.

Innerhalb von Wochen würden nun die zuständigen Kartellwächter dem Justizministerium der USA empfehlen, ob die von Bayer angebotenen Verkäufe von Unternehmensteilen an BASF ausreichten, den Deal durchzuwinken. Die Aktien von Bayer und Monsanto zeigten zuletzt auf der Handelsplattform Tradegate kaum eine Reaktion./la/he

ISIN DE000BAY0017 DE000BASF111 US61166W1018

AXC0237 2018-01-19/20:41