Liebe Leser,

bei der Continental-Aktie sind sich viele Anleger(innen) derzeit offensichtlich unsicher, welche Positionierung sie eingehen sollen. Das am 9. Januar erzielte 12-Monats-Hoch wurde bisher nicht wieder erreicht, andererseits geht es derzeit auch nicht wirklich bergab. Die Continental-Aktie zeigte sich an den vorherigen Handelstagen per saldo eher gut behauptet, nachdem es unmittelbar nach Erreichen des 12-Monats-Hochs zu schnellen Gewinnmitnahmen gekommen war.

Die Sache ... (Peter Niedermeyer)

