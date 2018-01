PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Innogy von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 32,70 auf 28,20 Euro gesenkt. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen könnten bis September 2018 auf 2,8 Prozent steigen, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einem solchen Umfeld dürften sich die recht zinssensiblen Aktien der Versorger unterdurchschnittlich entwickeln. Zudem rechnet Schumacher im Falle eines solchen Renditeanstiegs mit einem Gewinnrückgang insbesondere in den vom Staat regulierten Geschäftsfeldern./la

Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN DE000A2AADD2

AXC0239 2018-01-19/20:56