Liebe Trader,

Kurz vorm Ende des Jahres 2007 erreichte die Aktie von Cisco ein markantes Verlaufshoch bei 34,24 USD. Seit jenem Zeitpunkt beherrschten rückläufige Notierungen das Chartbild, die bis 2009 zu einem Tief auf 13,30 USD führten. Nach einem zweiten Rücksetzer an die Unterstützungslinie von 13,30 USD - zwei Jahre später - folgt der Kurs wieder einem dynamischen Aufwärtstrendkanal. Dabei gelang es dem Papier Anfang dieses Jahres sogar die obere Begrenzung bei 34,25 Euro eines steigenden Dreiecks regelkonform zur Oberseite zu durchbrechen und damit ein mittelfristiges Kaufsignal aufzustellen. Denn die Auflösung eines steigenden Dreiecks in solch einer großen Dimension bedeutet in der Charttechnik ein hohes Maß an Kaufinteresse und folglich weiter steigender Notierungen. Trotzdem sollte zur vollständigen Beurteilung ein Blick auf das Zahlenwerk von Cisco nicht fehlen.

Long-Chance:

Wir sehen die Formation eines steigenden Dreiecks im Chartverlauf der Cisco-Aktie. Es berichtet uns, dass die Bullen ihre Kräfte gesammelt und sogar den Widerstand von 34,24 USD durchbrechen konnten. Damit wurden ein mittelfristiges Kaufsignal und steigende Kurse eingeläutet. Unser nach dem Fibonacci-Retracement errechnetes Kursziel entspricht der Summe von 53,54 USD. Die Verlustbegrenzung sollte bei einem Wert von unter 32,50 USD angesetzt werden, da noch kein Pullback eingetreten ist und dieser sich bald zeigen könnte. Sollte der Fall eintreten, dass die Cisco System-Aktie unter das Stop-Niveau sinkt, müssen Investoren mit einer Abgaben bis zunächst 29,57 USD rechnen. Unterhalb der des EMA 50 auf Monatsbasis müssen zwingend ein weiterer Wert- und Vertrauensverlust angenommen werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 41,30 US-Dollar

Kursziel: 53,54 US-Dollar

Stopp: < 32,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 8,80 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Monate

________________________________________________________________________

Monatschart:



Wochenchart:



Cisco Systems Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 41,30 US-Dollar; 20:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

