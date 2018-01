Liebe Leser,

endlich einmal wieder Neuigkeiten von der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff"). Und zwar wurde neben diversen anderen Punkten auch die Lage bei den regionalen Tochtergesellschaften thematisiert. So hieß es zum Beispiel zum Geschäft in Australien, dass dieses einen positiven Cash Flow liefere und eigene Kreditlinien habe - man sei da also wohl nicht von der Mutter abhängig. In Frankreich wiederum habe die Tochter Conforama eine Einigung über den Verkauf einer ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...