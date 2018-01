NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem leicht positiven Start etwas nachgegeben. Im Gegenzug stieg die Rendite zum Beispiel auf zehnjährige Papiere bei 2,639 Prozent auf den höchsten Stand seit 2014. Am Markt war zuletzt wieder die Rede von einer erhöhten Risikoprämie wegen der Haushaltsauseinandersetzung in den USA. Dort streiten Republikaner und Demokraten über ein Gesetz zur Finanzierung von Bundesbehörden. Wird bis Mitternacht keine Einigung erzielt, droht die Schließung der Ämter.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 21/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,056 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 98 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,436 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere büßten 3/32 Punkte auf 96 21/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,639 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 5/32 Punkte auf 96 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,912 Prozent./la/he

