WEST PALM BEACH, Florida (USA), und HAUPPAUGE, New York (USA), 20. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forward Industries (NASDAQ:FORD) gab heute die Übernahme von Intelligent Product Solutions (http://www.ips-yes.com/) (IPS), einem branchenführenden Unternehmen für Produktdesign und -entwicklung mit Sitz in Long Island, New York, bekannt. Finanziert wurde dies aus Barmitteln, Aktien und bedingten Earn-Out-Zahlungen.

Zu den Kunden von IPS gehören führende Marken im Bereich der Unterhaltungselektronik und medizinischen Geräte, Anbieter von Enterprise- und Sicherheitslösungen sowie Lösungsanbieter auf dem Gebiet des Internets der Dinge (IoT), darunter Google, Physio Control, PepsiCo, Motorola, ABInBev, Zebra und Charity Water.

Terry Wise, CEO von Forward Industries, kommentierte die Übernahme wie folgt: "Ich bin begeistert und freue mich sehr über die Übernahme von IPS. Das Unternehmen ist für Forward Industries eine hervorragende strategische Ergänzung. Seine Fachkompetenz und die beeindruckende Erfolgsbilanz beim Design von vernetzten bzw. IoT-Produkten, z. B. bei der Entwicklung von Produkten wie der intelligenten Pillendose von AdhereTech, wird wesentlich zur Stärkung und zum Erfolg von Forward Industries beitragen. Als Konzern sind wir jetzt in der Lage, eine vollständige Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb anzubieten. Vor uns liegen spannende Zeiten."

Mitch Maiman, CEO von IPS, stellte fest: "Forward Industries ist wegen seiner Stärke auf dem Gebiet medizinischer Produkte ein idealer Partner für IPS. Wir werden auch weiterhin außergewöhnliche Dienstleistungen mit Bezug auf Produktdesign und -entwicklung anbieten. Und IPS bleibt seinem Team auf Long Island und in Minneapolis verpflichtet und wird diese Niederlassungen weiter betreiben."

Weitere Informationen zu den Übernahmebedingungen finden Sie auf dem Formular 8-K, das am 18. Januar 2018 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

Über Forward Industries

Forward Industries wurde 1962 gegründet, hat seinen Hauptsitz in West Palm Beach, Florida, und ist ein globaler Designer und Distributor von kundenspezifischen Trage- und Schutzlösungen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Beschaffung aus Fernost. Forward unterhält Niederlassungen in der Schweiz und in Großbritannien. Die Produkte von Forward finden Sie online unter www.forwardindustries.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sMxdH6GxsUEW6R5JkErCv1Ai8Rc5bfHkmsNuuNL08eyHl9eWk9K8VBb0OxIFkXJb3Q3I-Q7ySPuVu0FEyvo7AWPwmMgFNBM5mKVhwj9BsNU=).

Über IPS

IPS wurde 2008 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Produktdesign und -entwicklung mit Hauptsitz in New York und einer Niederlassung in Minneapolis. IPS bietet Experten-Services für Produktdesign und -entwicklung an, einschließlich Lösungen im Bereich Internet der Dinge und tragbare Technologien. Die vollständig integrierten Fähigkeiten von IPS erstrecken sich auf die Bereiche Industriedesign, Elektro-, Maschinen- und Anlagenbau, optische Technik, Anwendungssoftware und Low-Level-Firmware-Engineering, Benutzerfreundlichkeit/Schnittstellendesign (UX/UI), Programmmanagement und Marketing. Zu den Kunden des Unternehmens gehören führende Marken im Bereich der Unterhaltungselektronik und medizinischen Geräte, Anbieter von Enterprise- und Sicherheitslösungen sowie Lösungsanbieter auf dem Gebiet des Internets der Dinge, darunter Google, Physio Control, Motorola und Charity Water. Weitere Informationen zu IPS finden Sie unter www.intelligentproduct.solutions (http://www.intelligentproduct.solutions/) oder kontaktieren Sie info@ips-yes.com oder @IPSdesigners.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Synergien und Chancen, die sich aus der Übernahme ergeben. Die Wörter "glauben", "können", "schätzen", "weiterhin", "damit rechnen", "beabsichtigen", "sollten/dürften", "planen", "könnten", "darauf abzielen", "potenziell", "wahrscheinlich", "werden", "erwarten" sowie ähnliche Ausdrücke, die auf uns bezogen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren größtenteils auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen bezüglich künftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass sie sich auf die finanziellen Bedingungen, die Ergebnisse von Geschäftstätigkeiten sowie auf geschäftsstrategische und finanzielle Anforderungen auswirken können. Die erwarteten Ergebnisse einer oder aller dieser zukunftsgerichteten Aussagen treten möglicherweise nicht ein. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unsere Fähigkeit, IPS erfolgreich in Forward zu integrieren, Änderungen, die sich auf das Geschäftsumfeld auswirken, in dem IPS tätig ist, und der Wettbewerb durch Dritte. Weitere Informationen zu unseren Risikofaktoren sind den von uns bei der SEC eingereichten Dokumenten, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K, zu entnehmen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die dargestellten zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuerer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Gründe öffentlich zu aktualisieren.

Kontakt:

Mike Matte im Namen von Terry Wise für Anfragen zu Forward Industries

+1 (561) 465-0031

mmatte@forwardindustries.com

Lisa Hendrickson/LCH Communications für Anfragen zu IPS

+1 (516) 767-8390

lisa@lchcommunications.com

