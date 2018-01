Der Streit um die amerikanischen Finanzen hat seinen Höhepunkt erreicht - vorerst jedenfalls. Seit Mitternacht ist die Haushaltssperre in Kraft getreten. Damit kommen auf einige Angestellte der Regierung unsichere Zeiten zu. Doch was genau ist von all dem nun zu halten? Wie sehen die möglichen Auswirkungen des Shutdown auf die Aktien, Anleihen und den Dollar aus? Die Anwort auf diese Frage finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...