Liebe Leser,

Vonovia, das größte Wohnungsunternehmen und der größte private Wohnungsvermieter mit Sitz in Deutschland, hatte in den letzten Wochen und Monaten einen immer steiler werdenden Kursanstieg zu verzeichnen. Mittlerweile lässt die Dynamik etwas nach und es deuten sich erste Korrekturbewegungen an. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen und dem Kurs eine Verschnaufpause zu gönnen oder kann es noch weiter aufwärts gehen?

Zwei wichtige Kennmarken sind zu ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...