Liebe Leser,

die Bitcoin Group Aktie konnte sich in den letzten beiden Tagen der Woche um mehr als 10 % erholen. Im Vergleich zur Vorwoche steht per Freitagvormittag ein Plus von 4,5 % zu Buche. Damit reagiert die Aktie gegen Ende der Woche auf die Erholung im Bitcoin-Kurs. Dieser notiert am Freitagvormittag bei 11.650 US-Dollar, nachdem er zuvor das Tief bei 9.000 US-Dollar erreichte. In der Spitze verzeichnete der Bitcoin-Kurs in dieser Woche ein Minus von 33,75 %. Charttechnisch betrachtet ... (David Iusow)

