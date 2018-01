Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat den Bericht zum vierten Quartal veröffentlicht und in diesem Zuge auch die Veränderungen im Portfolio veröffentlicht. Im Berichtszeitraum veräußerte BB Biotech die restliche Beteiligung an Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) - und trennte sich damit von einer hoch profitablen Position, die Anfang 2011 aufgebaut wurde und mit der Veräußerung einen Gewinn erzielt hat, der dem Dreifachen des eingesetzten Kapitals entspricht. Im Large-Cap-Segment nahm BB Biotech Gewinne bei Novo Nordisk nach dessen starker Erholung mit und investierte die Mittel während eines heftigen Ausverkaufs Ende Oktober in Celgene. Im Small- und Mid-Cap-Bereich stockte BB Biotech das Engagement in Radius Health, Macrogenics und Esperion auf und realisierte nach starken Kursavancen Gewinne bei Juno Therapeutics, Idorsia und Alnylam. BB Biotech partizipierte auch an der Privatplatzierung von Cidara Therapeutics.

