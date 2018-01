EU-Spitzenpolitiker hatten der britischen Regierung angeboten, trotz Brexit-Votum in der EU zu bleiben. Doch Premierministerin Theresa May beharrt auf dem EU-Ausstieg. Sie will stattdessen auf andere Abkommen setzen.

Die britische Premierministerin Theresa May hat einem Ausstieg aus dem Brexit eine klare Absage erteilt und damit ein Angebot von EU-Spitzenpolitikern abgelehnt. "Es kommt kein zweites Referendum über den EU-Austritt", sagte sie in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Samstag). Das britische Volk habe in einer Abstimmung seine Entscheidung getroffen. "Ich finde es wichtig, dass Politiker dann auch liefern." Auf Deutsch fügte die Premierministerin hinzu: "Wir verlassen die EU, aber nicht Europa."

Ihr Land sei "auch künftig der europäischen Verteidigung und Sicherheit verpflichtet - ohne Wenn und Aber", sagte May. Dies werde sie im Februar ...

