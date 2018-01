Seit einem Jahr regiert Donald Trump - und mit ihm das Chaos. Doch trotz der täglichen Irrsinnsmeldungen gelingt es dem Präsidenten, eine klassisch republikanische Agenda umzusetzen. Welche Erfolge Trump vorweisen kann und welche seiner Vorhaben auf Eis liegen.

Glaubt man Präsident Donald Trump, dann liegt ein wahrhaft historisches Jahr hinter den Vereinigten Staaten von Amerika. Er und seine Regierung hätten in seiner bisherigen Amtszeit "monumentale Erfolge" erzielt, so Trump kürzlich am Rande einer Kabinettssitzung. Bereits in den Monaten zuvor hatte er für sich beansprucht, der produktivste Präsident der jüngeren US-Geschichte zu sein. Aber stimmt das wirklich?

Trotz der täglichen Chaos-Meldungen aus dem Weißen Haus ist es der Trump-Regierung tatsächlich gelungen, zahlreiche Ziele der republikanischen Agenda durchzusetzen. Trump, der in der öffentlichen Wahrnehmung von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpert, hat schon vieles von der Wunschliste seiner konservativen Anhänger abgearbeitet. Daran ändert auch nichts, dass pünktlich zu Trumps erstem Jahrestag im Amt die US-Bundesbehörden still stehen.

Besonders erfolgreich ist der Präsident, wenn er allein handeln kann. Trump nahm etwa zahlreiche Verordnungen seines Amtsvorgängers Barack Obama zurück und setzte viele Regulierungen außer Kraft, die aus arbeitsrechtlichen und Umweltschutzgründen verhängt worden waren. Diese Veränderungen bedurften nicht der Zustimmung des Kongresses. Der Präsident hat hier große Spielräume - und nutzt diese auch.

Auch gelang es Trump, durch eigene Verordnungen Akzente zu setzen. So verhängte seine Regierung ein Einreiseverbot für Staatsbürger aus mehreren Ländern, der Großteil von ihnen mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Zwar bremsten die Gerichte das Vorhaben mehrfach aus, nach einigen Überarbeitungen ist derzeit allerdings eine abgespeckte Form des Verbots in Kraft.

Trump nutzte seine Möglichkeiten zudem, um die Politik der Vereinigten Staaten auf der Weltbühne zu ändern. Er sorgte dafür, dass sich die USA aus dem Freihandelsabkommen TPP und dem Pariser Klimaabkommen zurückzogen. Beide Schritte hatte er im Wahlkampf ...

