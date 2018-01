Liebe Leser,

die Apple-Aktie verzeichnete in dieser Woche, Stand Freitagnachmittag, ein leichtes Plus von 0,80 %. In den vergangenen drei Wochen steht ein Plus von 4,85 % zu Buche. Das letzte Allzeithoch aus Dezember 2017 hat die Aktie damit nur leicht übertreffen können. Der Kurs bewegt sich zwar weiterhin sowohl innerhalb des primären Aufwärtstrends als auch im sekundären und aufwärts gerichteten Trendkanal. Die Dynamik lässt allerdings zu wünschen übrig. Anleger warten mit hoher Wahrscheinlichkeit ... (David Iusow)

