Die neue Verteidigungsstrategie sei auf Konfrontation statt Dialog ausgelegt, sagte der russische Außenminister Lawrow. Auch die chinesische Botschaft in den USA äußerte sich kritisch zur Militärdoktrin der USA.

Die neue Verteidigungsstrategie der USA ist bei Russland und China auf Kritik gestoßen. Es sei bedauerlich, dass die USA ihre Führungskraft durch Konfrontation beweisen wollten und nicht den Dialog und das Völkerrecht als Grundlage nähmen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf einer UN-Konferenz in New York am Freitag. Russland sei bereit zu einem Dialog über Militärdoktrinen. Die chinesische Botschaft in den USA ...

