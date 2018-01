US-Budgetnotstand am ersten Jahrestag von Trumps AmtsantrittWashington - In den USA steht seit Mitternacht die Regierungstätigkeit still, nachdem eine Budgetsperre in Kraft getreten ist. Der Senat hatte sich zuvor bis zum Auslaufen der Frist nicht auf eine Übergangsfinanzierung von Regierung und Bundeseinrichtungen verständigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...