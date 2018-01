Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Aktueller Hinweis: Die Messe Berlin begrüßt am 21. Januar um 13.30 Uhr den 100.000. Besucher der Grünen Woche 2018 mit einem Präsentkorb des Partnerlandes Bulgarien Ort: Eingang Nord, Halle 19 (Hammarskjöldplatz)



Hier finden Sie aktuelle News zu folgenden Themen:



www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/



- Bundesentwicklungsminister Müller: Eine Welt ohne Hunger ist möglich - Japan: Premium- und Bioprodukte - Österreichs Agrarexport im Aufwind - Agrarhandel zwischen Deutschland und Ungarn stark wie nie - Umweltministerin Hendricks vor Öko-Porsche - Bacchus: Street Food trifft auf Wein - ErlebnisBauernhof vermittelt Besuchern Live-Feeling - BMEL: Aller guten Dinge sind drei: Erzeugen, Einkaufen, Essen - DJV: Neue App erfasst tote Wildtiere in Feld und Wald - Basilikum-Limonade mit Agavenextrakt - Russland ist wieder zu Gast auf der Grünen Woche - Neue Unterzeichner der Europäischen Soja-Erklärung - pro agro-Marketingpreis 2018 verliehen - Blumen - 1000 Gute Gründe. Einer davon ist die Liebe - Die ganze Vielfalt Mecklenburg-Vorpommerns - Zucker - auf den richtigen Umgang kommt es an



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de