Unsere letzte Kommentierung zur Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle Mitte Dezember noch mit "Baumwolle - Kommt das Kaufsignal?". Das Kaufsignal kam und seitdem hat die Aufwärtsbewegung ordentlich an Kraft gewonnen. Und das Chartbild könnte sich noch einmal deutlich aufhellen, wenn es dem Preis gelingen sollte, den nächsten relevanten Widerstand zu entern… Rückblick. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...