Liebe Leser,

Barrick Gold konnte am Freitag die gestiegenen Erwartungen an den Titel nicht bestätigen. Die Aktie verlor abhängig von den Börsen etwas an Geschwindigkeit und ist mancherorts sogar ein paar Cent nach unten gesackt. Zudem ist eine wichtige charttechnische Untergrenze kürzlich unterkreuzt worden. Dies gilt als Abwärtssignal, das zu beachten ist. Im Detail: Die Aktie verlor bis zu 1 %. Damit ist der übergeordnete charttechnische Abwärtstrend abermals bestätigt worden. Zuletzt ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...