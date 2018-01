Der Dax ist wieder auf Rekordjagd, MDax und SDax haben am Freitag neue Allzeithochs markiert. Ob die Erfolge nachhaltig sind, zeigt sich in den nächsten Tagen. Für die Finanzmärkte steht eine ereignisreiche Woche an.

Die abgelaufene Börsenwoche war noch ziemlich ruhig. Immerhin konnten sich Börsianer über neue Rekorde und eine gute Börsenwoche freuen. In der neuen Woche könnte es jedoch deutlich turbulenter zugehen. Vor allem Mario Draghi dürfte die Finanzmärkte in Atem halten. Am Donnerstag bittet der oberste europäische Währungshüter zur EZB-Sitzung. Die Notenbank und ihr Präsident entscheiden über ihren weiteren geldpolitischen Kurs und haben damit auch Wohl und Wehe des Aktienmarktes in der Hand.

Erwartungen, dass die Zentralbank bald die Zinsen erhöht, hatten den Euro zuletzt auf ein Drei-Jahres-Hoch getrieben und den Dax zeitweise ausgebremst. Mit Spannung warten Anleger darauf, ob EZB-Chef Draghi die Zinsspekulationen dämpfen wird, um eine weitere Aufwertung der Gemeinschaftswährung zu verhindern. "Wir rechnen damit, dass die europäischen Währungshüter ihre Kommunikation leicht modifizieren und angesichts der guten konjunkturellen Entwicklung den Passus zu einer möglichen Ausweitung ihrer Anleihekäufe aus dem Kommuniqué streichen", sagt Commerzbank-Chefanlagestratege Chris-Oliver Schickentanz. "Eine weitergehende Anpassung des geldpolitischen Fahrplans erwarten wir dagegen nicht." Damit rechnet der Analyst frühestens im März. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die EZB den Erfolg ihrer Politik nicht durch übereilte Entscheidungen gefährden und dementsprechend erst in der zweiten Jahres-hälfte 2019 eine Zinsanhebung erwägen wird", ergänzt Schickentanz.

Mit Spannung schauen Börsianer in diesem Zusammenhang auf den Euro, nicht wenige erwarten eine starke Abschwächung. Zum Belastungsfaktor für die Gemeinschaftswährung könnte sich auch die deutsche Politik entwickeln. Sollte die SPD auf ihrem Parteitag am Sonntag eine große Koalition mit der CDU ablehnen, dürfte das nach Ansicht von Experten die Währung schwächen. Dem Aktienmarkt käme das gelegen. Eine starke Gemeinschaftswährung macht Waren der Unternehmen im Welthandel teurer und schränkt ihre Wettbewerbsfähigkeit ein.

Der Dax schaffte es in der alten Woche wegen der Hoffnung auf robuste Firmenbilanzen, die größten Euro-Sorgen abzuschütteln und gewann ein Prozent auf rund 13.400 Punkte. MDax und SDax erklommen sogar neue ...

