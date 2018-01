Auf dem Digitalkongress DLD in München fordert Sigmar Gabriel einen digitalen Binnenmarkt für Europa. Wir sollten nicht dem Silicon Valley oder China nacheifern, sondern gemeinsam einen eigenen Ansatz finden.

Als Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Bühne des diesjährigen Digitalkongresses DLD in München betritt, wirkt er professionell entspannt. Dabei dürfte er mit seinen Gedanken schon längst in Bonn und damit beim Sonderparteitag seiner Genossen sein. Diese entscheiden am Sonntag, ob mit der Union eine neue Große Koalition ausgehandelt werden soll. Sicher ist das keineswegs, zuletzt waren die Sozialdemokraten gespalten.

Anmerken lässt sich das der Politprofi nicht. Das hat auch mit der Veranstaltung zu tun. Schließlich geht es auf dem DLD (Digital Life Design) nicht um politische Streitpunkte zwischen Union und SPD wie etwa Bürgerversicherung oder Familiennachzug für Flüchtlinge. Der Kongress der Hubert Burda Mediengruppe sieht sich als interdisziplinäre Plattform für Digitalisierung, Philosophie, Kunst, Politik und Wirtschaft. Da kann auch ein SPD-Minister mal für ein paar Minuten die schwierige Regierungsbildung hintenanstellen.

So ganz ausklammern lässt sich das Thema aber nicht: Vor Gabriel spricht Ilse Aigner. Bayerns Wirtschaftsministerin preist die digitalen Vorzüge des Freistaates und wirbt für die guten Zwischenlösungen in puncto Digitalisierung und Start-ups, die man bei den Sondierungsverhandlungen gefunden habe. Mit denen könnten wohl auch die Sozialdemokraten leben, meint Aigner: "Ich denke wir erfahren gleich mehr von Sigmar Gabriel."

Auf der Bühne angekommen spricht Gabriel über Europa, dessen Weiterentwicklung als zentrales Projekt einer Großen Koalition gilt. Und er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...