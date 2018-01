New York, Washington, Denver: In vielen Städten Amerikas sind am Jahrestag der Amtseinführung von Donald Trump Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen Trump und für Frauenrechte zu demonstrieren.

In den USA und in der ganzen Welt haben am Samstag Menschen für Frauenrechte und gegen den vor genau einem Jahr ins Amt gekommenen US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Trump rief die Frauen in seinem Land auf, am Women's March teilzunehmen, um die Erfolge seiner Regierung für sie im ersten Amtsjahr zu feiern. Die Proteste richteten sich aber mehrheitlich ...

