Der Jerusalem-Streit sei nur "eine Meinungsverschiedenheit unter Freunden", meint US-Vizepräsident Pence bei seinem Besuch in Ägypten. Scharfe Kritik an der Jerusalem-Entscheidung kassiert er nicht - nicht ohne Grund.

US-Vizepräsident Mike Pence hat Ägypten im Kampf gegen Terrorismus weitere Unterstützung zugesichert. "Die Vereinigten Staaten stehen Schulter an Schulter mit Ägypten in ihrem Kampf gegen den Terrorismus in diesem Land", sagte der 58-Jährige am Samstag in Kairo zum Auftakt seiner Nahostreise nach Angaben mitreisender Journalisten nach einem Treffen mit Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi.

Nach dem schwersten Anschlag in Ägypten seit Jahrzehnten würden die beiden Staaten weiter "als Partner und Freunde" zusammenarbeiten. Al-Sisi bezeichnete den Terror dabei als Krebsgeschwür. Bei ...

