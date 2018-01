Google, Facebook & Co. haben ein großes Problem >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Zumtobel und Intel vs. Ford Motor Co.... » BMW und Polytec vs. Ford Motor Co. und... investmentpunkpage SIND GOOGLE, FACEBOOK & Co. BALD GESCHICHTE? Zumindest nach Aussage des Chefs von Roland Berger. Das größte Problem von Google, Facebook & Co. ist ihre Größe. Größe führt zu mehr Bürokratie und langsameren Entscheidungen, trotz intensiver Bemühungen des Managements das zu verhindern. Fakt ist, dass der Großteil des Umsatzes von Google und Facebook aus Advertising kommt, das Haupt-Geschäftsmodell hat sich seit Jahren nur wenig verändert. Durch künstliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...