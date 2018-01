Advanced Micro Devices (WKN:863186) neueste Ryzen Central Processing Units (CPUs) und EPYC Serverchips erwiesen sich für Intel (WKN:855681) im vergangenen Jahr als ein Dorn im Auge. Eine Zusammenfassung von Schätzungen verschiedener Marktforschungsunternehmen und Richtwert-Anbieter zeigt deutlich, dass AMDs CPUs dazu beitrugen, den Marktanteil von Chipzilla zu senken.



Mercury Research zum Beispiel fand heraus, dass der Anteil der Desktop-CPUs von AMD im dritten Quartal 2017 auf 10,9 % des Gesamtmarktes stieg, verglichen mit 9,1 % im Vorjahreszeitraum.



Aber wird AMD in der Lage sein, die Dynamik in diesem Jahr aufrechtzuerhalten?

AMDs neue Produkteinführungen werden helfen

AMD plant, seine Premium-Desktop-CPU-Angebote in diesem Jahr zu erweitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...