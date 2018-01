Berlin (ots) -



Viele Arbeitgeber schenken ihren Angestellten Geld - und das Monat für Monat. Bei dem Geschenk handelt es sich um Vermögenswirksame Leistungen (VL). Je nach Arbeits- oder Tarifvertrag gibt es jährlich zwischen 79,80 Euro und 480 Euro auf das Gehalt obendrauf.



Ob aus Unwissenheit oder einfach nur aus Faulheit; viele Arbeitnehmer lassen das Geld vom Chef links liegen, laut Stiftung Warentest geschätzt rund 7 Mio. Beschäftigte. Bei einem VL-Mittelwert von monatlich 23 Euro kommen so 1.932 Mio. Euro zusammen, die von Arbeitnehmern Jahr für Jahr verschenkt werden.



Über VLsparen24.de kann jeder Arbeitnehmer seine VL einfach und rentabel anlegen. So ist es seit Weihnachten 2017 erstmals möglich, ein VL-Depot inklusive Fondssparplan rein online einzurichten. Und zwar ohne Abschlussgebühren und ohne Ausgabeaufschläge. Somit fließt der VL-Sparbetrag zu 100 % in einen VL-fähigen Investmentfonds. Dabei wird der Anlagebetrag sogar von einem Fondsmanager aktiv gemanagt.



Damit kommen sowohl renditeorientierte als auch preisbewusste Anleger beim Berliner Fondsdienstleister VLsparen24 auf ihre Kosten. Mit einem jährlichen Entgelt von nur 12 Euro lässt sich ein VL-Fondssparplan mit beispielsweise 50 Euro monatlich nirgendwo günstiger einrichten. Wie so aus eingesetzten 3.456 Euro nach 13 Jahren 14.045 Euro werden können, zeigt die Infografik mit Erläuterung auf www.vlsparen24.de/news.



VLsparen24.de ist ein Angebot der PROfinance GmbH (www.profinance.de). Gegründet 1997, bietet die Berliner Fondsplattform rentable Anlagen mit Investmentfonds für jedermann und stellt sich gegen Spekulationen mit Grundnahrungsmitteln (www.handle-fair.de).



