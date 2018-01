Liebe Leser,

Aurelius überzeugte zum Ende dieser Woche mit einem weiteren Kursanstieg. Nun befindet sich der Titel in einem starken Aufwärtstrend, da wichtige Signale bestätigt werden konnten, heißt es. Nun könne es schnell in Richtung des derzeit gültigen Allzeithochs hinaufgehen. Im Detail: Die Aktie legte zwischenzeitlich um mehr als 2 % zu und schaffte so einen Kursanstieg auf über 61 Euro. Dies bedeutet, dass der bisherige Hausse-Modus noch einmal verstärkt werden konnte. Seit Mitte ... (Frank Holbaum)

