Liebe Leser,

die Deutsche Telekom Aktie hat sich im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert. Am Freitagnachmittag steht ein leichtes Minus gegenüber dem Eröffnungskurs am Montag zu Buche. In den vergangenen sechs Wochen hat die Aktie 6,60 % an Wert verloren. Charttechnisch betrachtet wurden die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte in diesem Zeitraum wieder unterschritten. Da sich die Aktie jedoch in einer Art langfristigen Seitwärtsphase befindet, dürfte dem weniger Relevanz beigemessen ... (David Iusow)

