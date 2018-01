Gibt es bald einen Schulterschluss in der Opposition? AfD-Chef Alexander Gauland würde gerne mit der FDP zusammenarbeiten. Landen kann er damit aber nicht - er bekommt umgehend eine Abfuhr.

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hat der FDP die Zusammenarbeit angeboten. FDP-Vize Wolfgang Kubicki erteilte ihm jedoch umgehend eine Abfuhr. "Wir sind Konkurrenten, aber zum Teil mit gleichgerichteten Zielen", sagte Gauland in einem gemeinsamen Interview mit Kubicki, das die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) in ihrer Montagausgabe veröffentlicht. "Vielleicht gibt es ja einmal die Möglichkeit, über die Parteigrenzen hinweg, etwa in Fragen des Rechtsstaats, gemeinsame Initiativen zu entwickeln. Da habe ich eine gewisse ...

