Mit den Massen an Geld, das Apple (WKN:865985) zur Verfügung hat, könnte man nach Herzenslust andere Unternehmen kaufen.



Der Tech-Riese hatte nach Schätzungen von Moody's Investor Service Stand Ende 2017 etwa 285 Milliarden Dollar in bar zur Verfügung. Das ist etwas mehr als die 268,9 Milliarden Dollar, die Apple am 30. September berichtet hatte.



Noch wichtiger ist aber, dass es eine Steigerung von etwa 16 % gegenüber dem Cash-Vorrat Jahresende 2016 gab. Damals betrug der Stand 246 Milliarden Dollar.



Die Technologieunternehmen als Branche schneiden in dieser Hinsicht gut ab, konnte Moody's feststellen. Die fünf Unternehmen mit den größten Cash-Vorräten in den USA ...

