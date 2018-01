Berlin (ots) - Die Probleme der Bahn und die Insolvenz von Air Berlin haben die Beschwerden von Verbrauchern bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) im vergangenen Jahr in die Höhe schnellen lassen. Die Beschwerden von Bahnreisenden stiegen um 21 Prozent auf 2863 Fälle, heißt es in einer Statistik der SÖP, die dem Tagesspiegel (Montagausgabe) vorliegt.



