Düsseldorf (ots) - Nachdem herausgekommen ist, dass das Kraftfahrtbundesamt den Rückruf von 130.000 V6-Dieselwagen von Audi anordnete, kritisiert der Duisburger Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer den Autobauer. "Das ist mehr als peinlich. Es kann nicht sein, dass das Kraftfahrtbundesamt den Rückruf anordnet und die Kunden dies über die Medien erfahren", sagte Dudenhöffer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe).



Der Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen räumt ein, dass Audi sich selber bemüht habe, die Motorenprobleme mit einem freiwilligen Rückruf aufzulösen. Dass nun aber ein Zwangsrückruf angeordnet worden sei, zeige, wie ernst die Lage ist: "Das Kraftfahrtbundesamt sieht die Mängel als Verstoß gegen Umweltgesetze an, die unbedingt ausgeräumt werden müssen. Der Mutterkonzern in Wolfsburg wird verärgert sein über die Eskalation der Ereignisse."



