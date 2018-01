Halle (ots) - In diesen Tagen wird wieder viel von der deutsch-französischen Freundschaft die Rede sein. Begnügen wir uns mit dem Wort "Partnerschaft": Es ist eine Beziehung, die auf Sympathien und gegenseitiger Wertschätzung fußt und auch deshalb stark ist, weil sie niemanden ausschließt. Es geht um einen permanenten Interessenausgleich, von dem ganz Europa profitiert. Die Sicht auf die Welt ist nun einmal nicht gleich in beiden Ländern. Man kann das gerade wieder an der Diskussion über eine Reform der Eurozone beobachten: Die einen reden am liebsten von Haushaltsdisziplin, die anderen von Investitionen. Wenn sich beide Seiten schließlich auf eine gemeinsame Position verständigt haben, ist in der Regel der Weg vorgezeichnet, den alle anderen mitgehen können.



