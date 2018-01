Freiburg (ots) - Kann die SPD sich erneuern, wenn sie weiter regiert? Kann sie erfolgreich regieren, ohne von Grundüberzeugungen abzuweichen? Das Problem derjenigen, die jetzt vehement Ja sagen, ist, vor vier Monaten beides verneint zu haben. Das ist der Kern der Vertrauenskrise in der Partei. Bisher hat die SPD sich am Ende immer der Regierungsverantwortung gestellt. Diesmal bleibt der Ausgang offen. http://mehr.bz/bof8287



