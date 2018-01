Straubing (ots) - Die internationale Gemeinschaft, die die Kurdenfrage so lange verdrängt hat, wird Stellung beziehen müssen. Es reicht nicht, Besorgnis zu formulieren. Die Kurden haben viel geleistet. Gerade auch die Peschmerga im Irak. Sie haben gezeigt, dass sie sich autonom um ihre Belange kümmern und Verantwortung übernehmen können. Sie haben quasi die Bodentruppen der Nato gegen den IS gestellt. Wenn sie als Sold einen eigenen Staat verlangen, kann die Welt das nicht ignorieren.



