Im Streit um die US-Haushaltssperre gehen Republikaner und Demokraten zwar aufeinander zu. Ob das allerdings für einen Kompromiss reicht, bleibt offen. Skeptische Stimmen sehen eine Fortsetzung des Shutdown.

Im festgefahrenen Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten in den USA hat sich am späten Sonntag wieder etwas Bewegung abgezeichnet. Senatoren beider Parteien arbeiteten an einem Kompromiss, der die Haushaltssperre noch vor Beginn der Arbeitswoche am Montag wieder beenden und damit die Finanzierung aller US-Behörden vorläufig sichern würde. Kurz vor einer geplanten Abstimmung im Senat (1.00 Uhr Ortszeit) blieb aber vieles weiterhin ungewiss.

Die Frage war vor allem, ob die jeweiligen Parteiführungen und das Weiße Haus den Kompromiss mittragen würden. Noch am Abend sagte der Republikaner Lindsey Graham, die Demokraten seien noch nicht an Bord - es gebe bislang keinen abschließenden Deal. "An meine demokratischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...