=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 09:00 DE/SPD, Sondersitzung der Fraktion, Berlin 09:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Drei Säulen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Berlin 10:00 DE/Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh), Jahres-PK, Hamburg 11:00 DE/Bundestag, Sondersitzung anlässlich des 55. Jahrestages des Elysee-Vertrages, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar 13:30 DE/Bundesarbeitsministerium, Veranstaltung zur Förderung der Mobilität von Auszubildenden in Deutschland, Frankreich sowie in Europa, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 15:00 CH/IWF, Update zum World Economic Outlook, Davos *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Neujahrsempfang, Eschborn *** 22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos *** - AT/Air-Berlin-Tochter Niki Luftfahrt GmbH, Sitzung Gläubigerausschuss, voraussichtlich Entscheidung über Verkauf, Wien - FR/Staatspräsident Macron, Treffen mit europäischen Unternehmenschefs, Paris ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2018 00:11 ET (05:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.