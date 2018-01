Liebe Leser,

MorphoSys hat in den vergangenen Tagen wieder für Furore gesorgt. Neue Rekorde und beste Aussichten sind in den kommenden Handelssitzungen fast sicher, so die Meinung von Chartanalysten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Konkret: Die Aktie verlor am Freitag fast 5 % an Wert. Dabei handele es sich nach Ansicht der Chartanalysten aber lediglich um Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie in den Tagen zuvor noch deutlich aufsatteln konnte und neues 3-Jahres-Hoch erreichte. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...