NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental nach der jüngsten Rally von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Kursziel aber hob Analyst Max Warburton angesichts der Diskussionen über eine Aufspaltung des Autozulieferers und Reifenherstellers allerdings von 240 auf 260 Euro an. Ein solcher strategischer Schritt des Konzerns wäre sehr positiv, da er Werte freisetzen würde. Allerdings sei eine Aufspaltung nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen bereits weitgehend in den Aktienkurs eingepreist, begründete der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/zb

Datum der Analyse: 22.01.2018

