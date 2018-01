Mit Prognosen ist das immer so eine Sache. Die Tick Trading Software AG hat diese für das Geschäftsjahr 2016/17 (per 30.9.) erfüllt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab. So wurde ein Jahresüberschuss von 1,055 Mio. Euro gemeldet. Dieser lag wie geplant unter dem Vorjahreswert von 1,274 Mio. Euro. Hier machten sich die Kosten für den Börsengang im Frühjahr, ein höherer Personalaufwand sowie die Verlegung des Geschäftssitzes nach Düsseldorf bemerkbar. Bei den Umsätzen konnte man dagegen leicht um 5,5% auf 5,04 Mio. Euro zulegen. So weit, so bekannt!

Dividende macht glücklich

