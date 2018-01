Unternehmen für herausragende Leistungen im Flugwesen, in der Luft- und Raumfahrt sowie der Luftabwehr werden am 1. März in Washington, DC, USA, ausgezeichnet

Aviation Week Space Technologyhatbekanntgegeben, dass Boeing und Norsk Titanium (Norsk) als Gewinner der 61. jährlichen Laureate Awards für Luft- und Raumfahrt ausgezeichnet wurden, die hervorragende Leistungen in der weltweiten Luft- und Raumfahrt honorieren. Die Gewinner der Laureate Awards 2018 werden am 1. März 2018 im National Building Museum in Washington, DC, ausgezeichnet. An diesem Tag wird für jede der vier Kategorien ein Preisträger bekanntgegeben.

Boeing und Norsk wurden in der Kategorie Handel, Lieferanteninnovation (Commercial, Supplier Innovation) als Gewinner für die Qualifizierung der ersten, generativ gefertigten, strukturellen Titanbauteile für ein Verkehrsflugzeug ausgezeichnet. Früher in diesem Jahr hatte Norsk über erste Auftragseingänge von Boeing Commercial Airplanes für die Herstellung von strukturellen, 3D-gedruckten Titankomponenten für den 787 Dreamliner berichtet.

"Die Auslieferung dieser ersten Teile stellt mit der Eignungsfeststellung durch den OEM, der Zertifizierung durch die FAA und der Fähigkeit zur Überführung in die Produktion unter Erfüllung der Kosten-, Qualitäts- und Liefererwartungen des Kunden einen wesentlichen Fortschritt für generative Fertigungsverfahren dar. Dass Norsk Titanium bereits nach einem erheblich kürzeren Zeitrahmen geliefert hat, weist auf die zusätzlichen Kostenvorteile hin, die für Kunden durch generative Fertigungsverfahren entstehen: Verkürzung von Durchlaufzeiten, geringere Bestandsanforderungen und gesicherte Kontinuität in Bezug auf Ersatzteile in der Zukunft", so John Andersen, Chairman Chief Executive Officer von Norsk Titanium.

"Generative Fertigungsverfahren stellen eine revolutionäre Fähigkeit dar, die den Erfolg von Boeing im zweiten Jahrhundert der innovativen Luft- und Raumfahrt stützen werden", sagte Kim Smith, Boeing Commercial Airplanes Fabrication Vice President, General Manager und Leiter von Boeing Additive Manufacturing. "In enger Zusammenarbeit mit der FAA und unseren Lieferanten erschließt Boeing einen Weg für das Design und die Zertifizierung von generativ gefertigten, begehrten Bauteilen für die Luft- und Raumfahrtbranche. Diese Technologie ermöglicht es uns, unseren Kunden schneller als jemals zuvor preisgünstigere Produkte anzubieten, die Ihrem Bedarf entsprechen."

"Wir fühlen uns geehrt für die Auszeichnung unserer Arbeit, mit Boeing diesen Meilenstein erreicht zu haben", setzte Andersen fort. "Die Aviation Week Network's Laureates Awards zeichnen seit langer Zeit die besten Unternehmen der Branche aus, und wir sind sehr stolz darauf, diese Anerkennung gewonnen zu haben."

"Boeing, Norsk Titanium und alle Gewinner wurden von den Redakteuren des Informationsportals Aviation Week Network ausgewählt, die dutzende Nominierungen prüften, die Forschergeist, Innovation und Zukunftsszenarios verkörpern und andere inspirieren, nach weitreichenden Fortschritten im Flugwesen, in der Luft- und Raumfahrt und in der Luftabwehr zu streben", sagte Joseph C. Anselmo, Chefredakteur von Aviation Week Space Technology. "Wir freuen uns darauf, sie alle auszeichnen zu können und am 1. März die Preisträger zu nennen."

Die ausgezeichneten Sparten sind Geschäftsflugverkehr, Handel, Flugabwehr und Raumfahrt. Zudem wird Aviation Week Space Technology zwei Philip J. Klass Awards für das Lebenswerk verleihen. Vier Offiziere und Oberfähnriche von amerikanischen Militärakademien werden als Tomorrow's Leaders ausgezeichnet, eine Ehrung für junge Männer und Frauen, die einen Karriereweg in der amerikanischen Armee eingeschlagen haben.

Über Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS ist der weltweit führende Zulieferer der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie durch seinen patentierten Rapid Plasma Deposition (RPD)-Prozess ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für Boeing und engagiert sich für kostensparende Flugzeugkomponenten und Düsentriebwerke für die besten Flugzeughersteller der Welt. RPD ist das weltweit erste von der FAA zugelassene Strukturtitan in 3D-Druck, mit dem Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Wehrtechnik und Gewerbe wesentliche Einsparungen bei Lieferzeiten und Kosten realisieren können. www.norsktitanium.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180121005087/de/

Contacts:

Pressekontakt Norsk Titanium:

Lauren Quesada

lauren@griffincg.com

832-864-7224

oder

Pressekontakt Aviation Week:

Elizabeth Kelley Grace

Elizabeth@thebuzzagency.net

+1 855.525.2899 (Büro)

+1 561.702.7471 (mobil)