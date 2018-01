FRANKFURT (Dow Jones)--Der wegen Bilanzunregelmäßigkeiten in die Schlagzeilen geratene Möbelkonzern Steinhoff verkauft weiteres Tafelsilber, um mit dem Geld seine Verschuldung zu senken und für Liquidität zu sorgen. Das MDAX-Unternehmen verkauft nun weitere 29,5 Millionen Aktien der südafrikanischen Investmentgesellschaft PSG Group. Dazu kündigte Steinhoff ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren an, in dem die PSG-Aktien angeboten werden.

Steinhoff betonte, die Papiere nicht zu jedem Preis verkaufen zu wollen. An der Börse werden die Aktien der PSG Group derzeit mit 257 südafrikanischen Rand bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei umgerechnet 3,9 Milliarden Euro. Steinhoff darf bei einem erfolgreichen Verkauf auf rund eine halbe Milliarde Euro frisches Geld hoffen. Das Unternehmen hatte im Dezember schon einmal knapp 20,6 Millionen Aktien der südafrikanischen Investmentgesellschaft verkauft.

Steinhoff hat derzeit mit einem Bilanzskandal zu kämpfen, zahlreiche Manager haben das Unternehmen verlassen, und der Aktienkurs befand sich zeitweise im freien Fall.

January 22, 2018 01:56 ET (06:56 GMT)

