Als SAP-Dienstleister konzentriert sich All for One Steeb auf den Mittelstand aus der DACH-Region und reklamiert in diesem Kundensegment die Marktführerschaft für sich. Einen besonderen Fokus legt das Unternehmen auf Gesellschaften aus den Branchen Maschinenbau, Automobilzulieferer und Konsumgüter. Diese Fokussierung zahlt sich in Form einer umfangreichen Expertise und von Hunderten eigenen branchenspezifischen Softwarelösungen aus, mit denen sich das Unternehmen vom Wettbewerb differenziert und die Effizienz der eigenen Projektabwicklung erhöht.

In den vergangenen Jahren hat All for One diese Positionierung in hohes und profitables Wachstum umgesetzt. Mit Hilfe mehrerer Übernahmen wurde der Umsatz seit Anfang des Jahrzehnts auf über 300 Mio. Euro fast vervierfacht und das EBIT von 2,5 auf 20,1 Mio. Euro erhöht. Als wichtige Wachstumstreiber ...

