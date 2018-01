Um das akquisitionsbedingte Wachstum der Jahre 2005 bis 2012 in den Griff zu bekommen und die operative Profitabilität zu steigern, hat sich First Sensor 2014/15 anhand seiner wichtigsten Zielmärkte neu ausgerichtet. Seitdem zeigt die Aktie eine stattliche Performance. Die Bestätigung der Prognose für 2017 und die Hoffnung der Investoren, dass First Sensor von den Megatrends autonomes Fahren oder Miniaturisierung der Medizintechnik kräftig profitieren kann, lösten im Frühherbst sogar einen Kurssprung aus. Die Basis für weitere Aufschläge liegt im aussichtsreichen Geschäftsmodell.

First Sensor produziert Sensoren und Sensorsysteme für kundenspezifische Anwendungen. Dabei deckt das Unternehmen von der Produktion von Wafern, über die Entwicklung einzelner Sensorchips und deren Verpackung, bis hin zur Herstellung komplexer Sensorsysteme die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das Geschäft ist an den drei Zielmärkten Industrial (Umsatzanteil zuletzt rd. 51 %), Mobility (30 %) und Medical (19 %) ausgerichtet.

Während im Segment Industrial der Neunmonatsumsatz 2017 um 3,2 % auf 55,5 Mio. Euro stieg, sanken die Erlöse bei Mobility durch einen im Vorjahr ausgelaufenen und noch nicht vollständig kompensierten Großauftrag um rd. 12 % auf 32,3 Mio. Euro. Bei Medical sorgten Produktverschiebungen für um 15 % niedrigere Erlöse. Wie vom Management angekündigt, blieb der Sensorhersteller mit insgesamt ...

