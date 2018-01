Die 4SC AG hat heute bekanntgegeben, dass ihr in weiteren geographischen Regionen Produktpatente erteilt wurden, welche die chemische Struktur einer Gruppe von Molekülen einschließlich 4SC-208 schützen. 4SC-208 ist ein oral verfügbarer Inhibitor des Hedgehog/GLI-Signalwegs, mit dem derzeit präklinische Untersuchungen zur Behandlung von Krebserkrankungen durchgeführt werden, bei welchen der Hedgehog/GLI-Signalweg eine wichtige Rolle spielt. Die Patente gewähren 4SC nun nicht nur in den USA, sondern auch in China, Japan, Singapur, Australien und Neuseeland Marktexklusivität bis 2033 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...