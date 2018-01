Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf vor der Berichtssaison zum vierten Quartal von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er stelle sich mittelfristig die Frage, ob der Konsumgüterkonzern dem Wettbewerbsdruck standhalten kann, schrieb Analyst Alex Smith in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Kurszieländerung begründete der Experte mit angepassten Annahmen für das Tesa-Klebstoffgeschäft. Beiersdorf selbst hatte Anfang Januar bereits Eckdaten für das vergangene Jahr bekanntgegeben und will am 1. März den ausführlichen Geschäftsbericht vorlegen./tih/zb Datum der Analyse: 22.01.2018

