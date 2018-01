Wieder Fahrt aufgenommen haben Europas wichtigste Börsen zum Wochenschluss, getrieben von der Hoffnung auf ein weltweites Anziehen der Konjunktur. Am stärksten war die Haushaltsgüterbranche mit einem Plus von 1,6%, am anderen Ende waren Öl- und Gasunternehmen mit einem Minus von 0,9% zu finden. Airbus konnte dank einer positiven Analystenstimme zu den Auslieferungszielen ein Tagesplus von 2,6% erzielen. Noch deutlicher stieg Novo Nordisk, nach einer besonders deutlichen Kaufempfehlung von Goldman Sachs schloss der Titel gut 2,2% höher. Auch easyJet profitierte von einer positiven Anlystenmeinung, Morgan Stanley reiht den Titel unter den bevorzugten Papieren ein was die Aktie mehr als 4,7% anziehen liess. Auch deutsche Aktien profitierten von positiven...

