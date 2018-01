Die EUR Tranche der Lowell Group wurde am Freitag bei 3mE+450 BP emittiert (>5J; EUR 530 Mio.; erwartete B2/B+ Ratings). Dealpipeline: Im Anschluss an eine Telefonkonferenz könnte von der österreichischen S IMMO AG (kein Rating) eine EUR Dual-Tranche Emission (6J & 12J; Sub-Benchmarkvolumen) folgen. Aus dem Financials Segment beabsichtigt die BPCE eine EUR Dual-Tranche Anleihe (6J & 10J; Baa3/BBB+/A (Moody's/Fitch/S&P) Ratings erwartet; Senior Non Preferred) an den Primärmarkt zu bringen. Die Alpha Bank A.E. hat mehrere Banken zur Organisation von Investorentreffen in Europa mandatiert. Die Roadshows sollen von heute bis Mittwoch stattfinden. Im Anschluss beabsichtigt die Bank einen griechischen Covered Bond in Benchmarkgröße zu...

